شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة: محمد لطفى وش السعد عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد برنامج "سهرانين، الذى يقدمه النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON في موسمه الجديد، اليوم الخميس بحلقة جديدة، استضاف خلالها الفنان محمد لطفى والمطرب الشعبى محمود الليثى والمطربة السعودية وعد.

وقال أمير كرارة فى تقديمه للنجم محمد لطفى: "محمد لطفى وش السعد عليا، كان أكبر سبب فى نجاح مسلسل كلبش اللى كان نقلة كبيرة فى مشوارى، شهادتى فيه مجروحة ومفيش حد فى الوسط الفنى مش بيحب محمد لطفى".

وأضاف كرارة: "مسلسل كلبش اتأجل أكتر من مرة، واعتذرت عنه وكنت شغال وأنا عارف أنه مش هينجح، ومحمد لطفى حلم بنجاح المسلسل ةحلمه اتحقق".

من جانبه قال محمد لطفى إن فريد شوقى سبب حبي للفن والسينما خاصة فيلم "صاحب الجلالة".

وعن طفولته أضاف لطفى: "كنت بشتغل فى الصيف عشان أجيب هدوم، ومش مهم الشغل إيه، كنت شيك وبتحمل المسئولية".

وتابع: "فى بداياتى كنت بغنى إعلانات بـ 30 جنيه الأغنية.