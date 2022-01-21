شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم وثائقى عن جانيت جاكسون نهاية يناير (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُطرح الفيلم الوثائقى الجديد Janet Jakson عن حياة المغنية والمؤلفة جانيت جاكسون على شبكة Sky Documentaries، يوم 31 يناير الجارى، وطرحت الشبكة فيديو ترويجى للإعلان عن موعد عرضه.

أن يصل الفيلم الوثائقى Janet Jakson، الذى يدورعن حياة المغنية والمؤلفة وشقيقة المغنى الراحل مايكل جاكسون، جانيت جاكسون، يوم 28 يناير الجارى، من خلال شبكتى Lifetime و A&E، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، وذلك للاحتفال بالذكرى الأربعين للألبوم الأول للمغنية.

وقالت جاكسون عن الفيلم الوثائقى : "هذه قصتي التي أردت توثيقها، وليس من وجهة نظر شخص آخر، هذه هي الحقيقة، تقبلها أو اتركها، هذا أنا."

وأظهر الفيديو الترويجى للفيلم الوثائقى، ظهور كل من ميسي إليوت وماريا كاري وبولا عبدول لمناقشة تأثير جانيت جاكسون على المجتمع الغنائى، بالإضافة إلى تيتو جاكسون قائلاً إن جانيت "ستكون دائمًا أختي الصغيرة"، كما توجد بعض المقتطفات المختصرة عن الأخ الراحل مايكل جاكسون والنجم المشارك لجانيت في Poetic Justice توباك شاكور.

تم تصوير الفيلم الوثائقي إلى حد كبير في الوقت الذي توفي فيه والد جاكسون جو في عام 2018، وبالاعتماد على لقطات أرشيفية، سيستكشف الفيلم الوثائقي لحظات مهمة طوال حياة جاكسون ومهنتها، بما في ذلك وفاة شقيقها مايكل في عام 2009.