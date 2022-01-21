حقيقة وفاة الفنان السوري دريد لحام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتشرت الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة الفنان السوري الكبير دريد لحام.

ومن جانبها، نفت الفنانة تماضر غانم، رئيس فرع دمشق لنقابة الفنانين في سوريا ما تم تداوله من أنباء، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، تهاجم مروجي الشائعة: "يعني يا صفحات اللايكات التافهة، خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو أحسن من نشر الإشاعات من الصبح، الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد لله".

وتابعت "ونؤكد أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".

كانت شائعة وفاة الفنان دريد لحام قد تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار مروجوها إلى أنه رحل إثر إصابته بأزمة قلبية.

دريد لحام واحد من أشهر نجوم الفن في العالم العربي، من بين أشهر أعماله: فيلم "الحدود"، مسرحية "غربة"، مسلسل "وين الغلط"، فيلم "المزيفون"، مسرحية "السقوط".