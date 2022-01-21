ماذا قالت حنان مطاوع عن تجميد البويضات ؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة حنان مطاوع، عن رأيها في قضية تجميد البويضات.

وقالت حنان، ببرنامج "الستات" من تقديم سهير جودة ومفيدة شيحة عبر قناة "النهار"، إنها ترى أنه من الضروري أن يخدم العلم والتكنولوجيا احتياجات البشر، وأن طبيعة الأشخاص تختلف، وأن ما يسري على فرد لا ينطبق على الآخرين، مشيرة إلى أنها تؤمن بالمعجزات، وأن المرأة في مرحلة العشرينات والثلاثينات تكون أنانية، قبل أن تصل إلى النضج بعد سن الأربعين، وترى الحياة بشكل أفضل وتقدر النعم.

وأوضحت حنان، أنها لا ترى التقارب العمري بين الأم وابنتها ضرورة لوجود تواصل وتفاهم جيد بينهما، والعكس صحيح، مؤكدة أنها لا تدعم وجهة نظر معينة فيما يتعلق بالعمر المناسب للإنجاب وتجميد النساء لبويضاتهن، لكن الأهم هو أن يكون العلم في خدمة البشرية، خاصة أن إرادة الله فوق كل شيء.

واستكملت: "المرأة عندما تكون في عمر 20 و30 عامًا تكون أكثر أنانية، مقارنةً بعقلها ونضجها في الأربعينيات والخمسينيات؛ بتكون قدرت النعمة وشبعت من الدنيا وتعرف كيف يكون العطاء جيدًا".

وأضافت، أنها اكتشفت حملها بالصدفة، وفي الشهر الثالث، وأنجبت ابنتها بشكل طبيعي، لكنها تتحدث عن الجانب الصحي والنفسي للنساء، وتدعم اختيارهن في حال عدم قدرتهن على الإنجاب في مرحلة عمرية معينة ورغبتهن في تجميد البويضات.

يذكر أن آخر أعمال حنان مطاوع حكاية "توت" وهي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" وشاركها في بطولته عايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".