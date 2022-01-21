في حادثة غريبة… ولادة توأم فيَلة في كينيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 يناير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

في حادثة نادرة وغريبة، سجلت كينيا هذا الأسبوع ولادة تؤأم فيلة ذكرا وأنثى.

وتعتبر هذه الحادثة فريدة ونادرة اذ ان 1% فقط من ولادات الفيلة هي من التوائم حيث سُجلت الحادثة المشابهة الأخيرة عام 2006.

ونقلت رويترز عن مؤسس الجمعية المهتمة بهذه الحالة قوله، إن وضع الفيلة التوأم يكون عادة دقيقا بسبب عدم قدرة الأم على تأمين كميات كافية من الحليب لكليهما، وهذا ما أدى الى وفاة التوأم عام 2006. وأضاف أن الجميع يأمل الآن قدرة التوأم الحالي على الصمود والنجاة.