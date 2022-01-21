فيديو لزوجة محمد رمضان يتصدر مواقع التواصل والسبب؟ لم تعد شقراء! – لن تصدّقوا كيف أصبحت

كتب امير فتحي في الجمعة 21 يناير 2022 12:54 صباحاً - فاجأت السيدة نسرين عبدالفتاح زوجة الفنان المصري محمد رمضان الجمهور بأول فيديو تنشره وتظهر خلاله وهي تتحدث أمام الكامير.

وقد قامت السيد بنشر الفيديو بهدف معايدة ابنة زوجها «حنين»، حيث ظهر معها في الفيديو الفنان محمـد رمضان، ووجها معايدة إلى ابنتهما، قائلين: “Happy birthday Hanine”.

وقد تداول روّاد ” السوشيال ميديا ” الفيديو بشكل واسع مغبرين عن إعجابهم الكبير بجمال زوجة محمد رمضـان الطبيعي بحسب تعبيرهم، مشيرين إلى أنها تهتم بشكلها الخارجي من دون اللجوء إلى عمليات التجميل المبالغ فيها.

كما لاحظوا أن «نسرين» زوجة محمد رمضان قامت بتغير لون شعرها إلى الأسود الداكن، بعدما عُرفت باللون الأشقر، ورأوا أن هذا اللون الجديد يناسب وجهها وملامحها البارزة ويجعلها أكثر نعومة وجمال.

سمية الخشاب: زوجة محمد رمضان ليست صديقتي

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة سمية الخشاب حقيقة وقوع خلافات بين مواطنها الفنان محمد رمضان وزوجته بسبب مشاهدها معه في مسلسل “موسى”.

وقالت سمية في لقائها مع الإعلامية اسما إبراهيم في برنامج “حبر سري” المذاع على قناة القاهرة والناس أنها لم تسمع من قبل بهذه الشائعة. وتابعت: “أي حد بشتغل معاه بيطلعوا علينا إشاعات والفرح كان تريند”

وعن علاقة محمد رمضان بزوجته قالت سمية: “هو بيحبها وهي بتحبه ومش بتغير وأنا ومحمد رمضان صحاب إلي حد ما لكن متعرفتش على مراته”.

محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنية «باي باي ثانوية»

هذا ويستعد الفنان محمد رمضان لطرح أغنية جديدة تحمل اسم «باي باي ثانوية»، تتحدق عن الثانوية العامة.

ونشررمضان صورة له من إحدى حفلاته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» وعلق عليها: «جاهزين لأغنية باي باي ثانوية؟».

وكان الفنان محمد رمضـان قد نشر مؤخرًا صور له من داخل المطار عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير «انستجرام» وتظهر خلفه طائرة، وعلق عليها: «شغل بشغل ما بنامش»، وهي أحد مقاطع أغنيته «فيرساتشي».

محمد رمضان وأغنية متعودة

وطرح محمد رمضـان أغنية جديدة بصحبة مغني الراب الجزائري سولكينج، ويظهر صوت عادل إمام، من مسرحية “شاهد ماشفش حاجة” أثناء ترديد جملة “متعودة دايما” في بداية الأغنية.

وشارك رمضان، جمهوره نجاح أغنيته الجديدة (متعودة)، ونشر مقطعا منها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب محمد رمضـان، تعليقًا لكوبلية من خلال أغنيته: لمحت بنت الزين .. فرعون و جننتيه..#متعودة ٧ مليون مشاهدة على يوتيوب.

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