وائل جسار “عيان”.. بـ”تلات أمراض عاطفية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق وترقب لفترة، طرح النجم اللبناني وائل جسار أغنيته الجديدة باللهجة المصرية “عيان” متعاونًا من خلالها مع شركة Craft Media على موقع “يوتيوب”.

وأغنية “عيان” من كلمات محمد الاياتي وألحان محمد يحيي وتوزيع هادي شرارة، وكان وائل جسار قد سجّلها منذ سنة تقريبًا وتقرر طرحها في هذا الموعد لتكون بمثابة هدية لجمهوره مع بداية العام الجديد 2022.

ولاقت الأغنية فور صدورها ردود أفعال واسعة من المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، إذ شاركوا وائل جسار التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بالأغنية.

وحققت أغنية “عيان” رواجًا ملحوظًا على “يوتيوب” واقتحمت في ساعات قليلة قائمة التراند في مصر وعدد من اللبلدان العربية.