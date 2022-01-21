شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يكرم فنان العرب محمد عبده بعد نجاح حفله فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فنان العرب محمد عبده، بعد نجاح حفلته الكبيرة التي أقامها اليوم ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الثانية في العاصمة السعودية الرياض، وحرص آل الشيخ على الصعود على متن المسرح الخاص للحفل لتسليم فنان العرب التكريم الخاص به عقب انتهاء الحفل الذى حضره الآلاف وكان كامل العدد.

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ قد عاد إلى الرياض عقب رحلة علاج بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد تعافى من أزمته الصحية الأخيرة.

وسبق وقررت الهيئة العامة للترفيه تأجيل حفل "ليلة المعازيم" الذى كان سيحييه الفنان الكبير محمد عبده في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، للمرة الثانية نظرًا لاستمرار تقلبات الأحوال الجوية وحرصًا على سلامة الحضور.

وأحيا 13 مطربًا عربيًا احتفالات عيد رأس السنة الميلادية الجديدة 2022 "ليلة تريو الرياض"، ضمن فعاليات موسم الرياض فى نسخته الثانية بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد عبده أرينا، فى بوليفارد رياض سيتى، وسط حضور جماهيرى كبير.

وشارك فى الحفل الضخم 13 نجما من نجوم الطرب فى الوطن العربى، من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد، من سوريا أصالة، ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.