شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى: فيلم "كابوريا" بعدنى عن احتراف الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد برنامج "سهرانين، الذى يقدمه النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON في موسمه الجديد، اليوم الخميس بحلقة جديدة، استضاف خلالها الفنان محمد لطفى والمطرب الشعبى محمود الليثى والمطربة السعودية وعد.

وقال محمد لطفى خلال الحلقة: "بدأت ملاكمة فى مركز شباب، على إيد كابتن عادل نيجريا، وكان نفسى أقابل محمد على كلاى وقابلته بالفعل فى بطولة العالم العسكرية وخدت صورة معاه وهو بيضربنى".

وأضاف لطفى إن فيلم كابوريا أبعده عن احتراف الملاكمة لأنه أحب الفن وتعلق به ووضع كل تركيزه فى التمثيل، وقال: "قبل كابوريا كنت هعمل فيلم اسمه "صراع الأحفاد" لكن كنت فى معسكر فى فريق ملاكمة ومينفعش أسيب المعسكر ، بعدها رحت لأستاذ خيرى بشارة كاستنيج فيلم كابوريا، وقلدت حسن عابدين وعادل أدهم.

وعن كواليس الفيلم، أوضح لطفى: "كنت قاعد أنا وأحمد زكى، وجايب فول وطعمية وباكل على الرصيف، قعد معايا وكلنا مع بعض، أجانب عدوا من قدامى، اتكلمت معاهم وخيرى بشارة خدهم اشتغلوا معاه وكان معاهم "كيت بلانشيت" اللى خدت الأوسكار مرتين وكانت أول مرة تمثل فى كابوريا.