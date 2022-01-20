بعد تعرضها للتنمّر.. زوجة مصطفى خاطر تخسر وزنها الزائد وتتألق برشاقة في أحدث ظهور لها.. شاهد جمالها الخرافي!

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 11:56 مساءً - احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد ميلاد زوجته الخامس ونشر على صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام“صوره له تجمعه بزوجته وعلّق عليها قائلًا: “كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي وربنا يخليكي ليا”.

وكان الفنان مصطفى خاطر قد احتفل بزفافه على السيدة روان هلال في أغسطس عام 2017 في حفل كبير بالقاهرة بأحد الفنادق الكبري حضره نجوم “مسرح مصر” جميعًا: ومن الفنانين حضر أيضًا محمد عادل إمام، ماجد المصري، فتحي عبد الوهاب، بيومي فؤاد، سليمان عيد وأحمد زاهر، ياسمين عبد العزيز وغيرهم.

يُشار أن زوجة الفنان مصطفى خاطـر قد تعرضت إلى التنمّر من قبل بعض روّاد “السوشيال ميديا“، وذلك عقب نشر صور لها وهي حامل في الشهور الأخيرة ومقارنتها بصورة قديمة لها قبل الحمل، وبسبب زيادة وزنها بطبيعة الحمل وتغيير ملامحها انتقدت مجموعة كبيرة ذلك وبدء التنمّر عليها.

صورة قديمة للفنان مصطفى خاطر مع زوجته، أثناء حملها بمولودهما الأول

مصطفى خاطر يروّج لفيلمه الجديد «تماسيح النيل»

من ناحية أخرى، حرص الفنان مصطفى خاطر، على الترويج لفيلمه السينمائي الجديد “تماسيح النيل”، ونشر بوستر الفيلم، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “بسم الله توكلنا علي الله فيلم تماسيح النيل..ابتداءا من يوم ٢٦ يناير بجميع دور العرض”.

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت آخر أعمال مصطفى خاطر “فيلم العارف” من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب.

ويجسد الفنان مصطفى خاطر في فيلـم العارف، شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنّه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة، حيث يؤكد خاطر على أن الشخصية تمر بتحولات درامية كثيرة.

وطرح الفنان مصطفى خاطر فيلم “مربع برمودة” والذى يعرض من يوم 22 ديسمبر الماضى في جميع دور العرض في مصر والوطن العربى خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسي.

يُذكر أن فيلم “مربع برمودة” تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل ومصطفى خاطر، هنا شيحة، روجينا، دينا، محمد جمعة، محمد العمروسي، نهى رأفت والوجه الجديد يوسف الفنجري.

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