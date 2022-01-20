عاصي الحلاني وديانا حداد بديو “عين القلب”.. اجتمعا مجددًا بعد 8 سنوات!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجمان عاصي الحلاني وديانا حداد أغنية ديو جديدة بعنوان “عين القلب”، وذلك بعد 8 سنوات من إجتماعهما في أغنية ديو لأوّل مرّة بعنوان “روميو وجوليبت”.

أغنية “عين القلب” من كلمات الشاعر البداوي والشاعرة البداويه، وألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج.

وأعلنت ديانا حداد عن صدور الأغنية الديو “عين القلب” مع عاصي الحلاني من خلال تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع “تويتر”، قائلةً: “للمرة الثانية، عمل مشترك “دويتو” بيجمعني مع خيي الفنان عاصي الحلاني تحت اسم عين القلب .. بانتظار رأيكم”.

بدوره أعاد عاصي الحلاني نشر فيديو أغنية “عين القلب” عبر صفحته في “تويتر”، إذ لاقت الأغنية تفاعلًا من المتابعين الذين شاركوه التعليقات التي عبّرت عن إعجابهم بالأغنية الجديدة.

يذكر أن أغنية “عين القلب” صدرت في تعاون جديد بين عاصي الحلاني وديانا حداد مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، وتم بثها رسميًا لأوّل مرّة على قناة الشركة بموقع “يوتيوب”.