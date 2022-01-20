شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى: كنت بشتغل قهوجى وبليل فى الأفراح.. وغنيت 7 سنين من ورا أبويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد برنامج "سهرانين، الذى يقدمه النجم والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة ON في موسمه الجديد، اليوم الخميس بحلقة جديدة، استضاف خلالها الفنان محمد لطفى والمطرب الشعبى محمود الليثى والمطربة السعودية وعد.

وخلال الحلقة قال المطرب الشعبى محمود الليثى، إن والداه كان رافضا عمله بالغناء، وقعدت 7 سنين أغنى وميعرفش، ولما عرف ضربنى بالشومة واتكسرت عليا، كان عايزنى أخلص تعليم الأول.

وأضاف الليثى أن أول مرة وقف على مسرح كان عنده 11 سنة، فى فرح بشارع الجامع بمنطقة إمبابة، مضيفا أنه عمل فى العديد من المهن قبل احترافه الغناء، إذ قال: اشتغلت قهوجى، الصبح فى القهوة وبليل فى الأفراح، وفى المرحلة الثانوية اشتغلت فى ورشة خراطة".

وحول ذكريات طفولته، ذكر الليثى أنه كان يذاكر كثيرا لأن والده كان يصر على نجاحه فى الدراسة أولا قبل احترافه الغناء، لافتا إلى أن أمه كانت "بتدندن" فى البيت.

وتابع الليثى: "أول ما نجحت فى الغناء شفت احتياجات أهلى "أمى وأبويا واخواتى"، بالإضافة إلى مدرسينى فى المدرسة ودكاترة الجامعة والأسطوات اللى كنت شغال معاهم، وأغنى فى أفراحهم ببلاش".

وعن أول ألبوماته الغنائية، كشف الليثى: أول ألبوم فى 2005 بعنوان "عصفورين" طرحته بعد ما خلصت الجيش، وعشان أسوق الألبوم، اتعرفت على 28 شابا يعملون "دى جى" اديت كل واحد 500 جنيه عشان يشغل أغانيا فى الفرح، ووزعت الشريط على السواقين فى موقف عبود، يومين وكان كل الناس بتسمع الأغانى".