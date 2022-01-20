شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الفنانين السوريين تنفى شائعة وفاة الفنان الكبير دريد لحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين السوريين، الفنانة تماضر غانم، شائعة وفاة الفنان الكبير دريد لحام، مشيرة إلى أن الأنباء المتداولة بهذا الشأن مجرد إشاعات.

وكتبت غانم على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "الفنان القدير دريد لحام بخير وهو بصحة جيدة والحمد الله، ونؤكد أن أيا خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة".



دريد لحام

من جانبه، نشر المخرج باسم السلكا صورا، تجمعه بالفنان دريد لحام ومجموعة من الفنانين وقال إنها من موقع تصوير مسلسل "على قيد الحب" خلال تصوير أحد المشاهد قبل عدة ساعات.

وكتب السلكا في تعليقه على الصور: "الآن.. دريد لحام.. نادين خوري.. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب".

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعى، خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد بوفاة الفنان دريد لحام، إثر أزمة قلبية حادة تعرض لها أدت لدخوله المشفى، وتوفي خلال عملية جراحية في القلب.