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أصالة: كنت بتعالج عند أطباء نفسيين.. وتناولت الأدوية لانى كنت عايشة حياة شيزوفرينيا

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة اصالة نصرى والفنان أحمد سعد، ضيفة في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن لجوئها للأطباء النفسيين بعد انفصالها من طارق العريان وقبل زواجها من فائق حسن قائلة: "أنا كنت عايشة حياة شيزوفرينيا وكنت بتعالج عند أطباء نفسيين مش طبيب واحد".

وتابعت اصالة لـ منى الشاذلى: "فى نفس الوقت كنت بشتغل كتير، وفعلا من أول الصدمة كانت أكتر مرحلة اشتغلت بها في حياتى، وانا حتى لما كنت معاكى في البرنامج قبل كده مكنتش عارف بحكى ايه وحاسة نفسى في دوامة ومش عارفة ايه اللى يتقال وايه اللى مينفعش يتقال وكل أفكارى متضاربة".

وأضافت اصالة نصرى: "أنا عندى دكتور بيحبنى كتير وبيحب صوتى وبيتابعنى، وانا كتير بحبه بحس انه بيعالجنى بالشئ اللى احبه، ولكنى استشرت كمان دكاترة أخرى عالجونى بالكلام والحكمة وهم من الاشخاص اللى اثروا فيا".

وتابعت اصالة: "خضعت للأدوية وكانت أسوء شيء في حياتى واستمرت فترة الأدوية حوالى 8 أشهر، وبمرة اتفلسفت واخدت حباية زيادة عانيت بعدها يومين تلاتة ومكنتش قادرة امشى على رجلى، وانفصلت عن الادوية قبل عيد ميلادى بأيام".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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