فن ومشاهير

أحمد سعد: أصالة وقفت جنبى في بدايتى

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القاهرة - سامية سيد - حلت الفنانة أصالة نصرى والفنان أحمد سعد، ضيفين في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى، المذاع على قناة Cbc، وتحدثت اصالة خلال الحلقة عن أغنيتهما "طول السنة"، قائلة: "الأغنية جاءت بالصدفة، ولكن الموضوع تحسى ان الناس عاوزة حاجة مفرحة، وأحمد سعد بيقلدنى كويس لأننا أصحاب من زمان جدا".

وأضاف أحمد سعد: "أي مطرب لو المطرب اللى قدامه جامد ممكن يتوتر لكن لو هو والمطرب اللى قدامه أصحاب هيغنى احلى كتير، وانا قدام اصالة بغنى أحسن بكتير لما أغنى قدام أي حد تانى".

وروى أحمد سعد موقفا له في بدايته مع اصالة نصرى قائلا: "كنت في بداية حياتى، ومكنتش معروف وهى بتعاملنى معاملة المشهور عشان صوتى، وكان عندها برنامج بيتعرض في لبنان وجابتنى وطلعت معاها وكنت مستغرب الأجواء".

وتابع أحمد سعد: "وكان في نجمة كبير جدا وتاريخ كبير في الغناء وكان لها اغنية هنغنيها احنا التلاتة بس كانت الأغنية لايقة على طبقة صوتى أكتر، فقالت هذه النجمة الكبير لها لا لا يا اصالة احنا كأننا احنا اللى معاه بلاش الأغنية دى ولكن اصالة فضلت مصممة على انى أغنيها وفضلت واقفة معايا".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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