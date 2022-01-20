شكرا لقرائتكم خبر عن "مراتى مدير عام".. أكثر من نصف قرن على فيلم عزز مكانة المرأة وحارب التمييز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكثر من 55 عاما مروا على تقديم فيلم "مراتى مدير عام" بطولة شادية وصلاح ذو الفقار ومن إخراج فطين عبد الوهاب، الفيلم وتنفيذه والأفكار التي يناقشها داخل العمل، تكشف عن مدى تطور هذا المجتمع خصوصا علي مستوي التمييز ضد المرأة وتمكينها من القيادة وتولى المناصب، وهو فيلم مستنير وعابر للأزمنة، وكأن صناعه كانوا على علم بما ستواجه الأجيال الجديدة، لذا قدم العقدة وحلها، وكيفية التعامل معها.

ناقشت شادية فى الفيلم أهمية دور المرأة والذي لا يتوقف عند حدود أمومتها، فدافعت عن عمل المرأة وحقها فى أن تبنى كيانا مستقلا وشخصية ناجحة، من خلال تجسيدها لشخصية "عصمت" فى فيلم "مراتى مدير عام"، زوجة تفوقت على زوجها لتكون رئيسته بالعمل، تحدت المجتمع الذى يرى فى الزوجة مكانها البيت، وأنها إذا خرجت للعمل فليس من المقبول أن تتفوق على شريك حياتها.

حاربت شادية في الفيلم مجتمع متناقض يقول شيئا ويفعل أشياء أخرى يدعى دعم المرأة وعندما تثبت كفاءاتها يحاربها، لكن عصمت تصدت لكل ذلك لتقنع من حولها انها جديرة بالإدارة، وهو الفيلم الذى شاركها فيه البطولة الفنان صلاح ذو الفقار عام 1966، ومن إخراج فطين عبد الوهاب.

ربما العمل واحد من الأعمال المستنيرة الكثيرة التي قدمتها شادية على مستوى الأفلام أو علي مستوى أدوارها التى كانت تنتصر فيها للمرأة وحرية اختيارها لقرارتها وحياتها وحبها ولا ينسى أحد أن شادية "فؤادة" التى فتحت الهويس، فى فيلم "شىء من الخوف" لتواجه عتريس وتقف في وجه الظلم كونها امرأة حرة لا تخاف إلا الله وتثق فى قدراتها كامرأة لا تقل أبدا عن أى رجل.