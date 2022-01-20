بالصور| قبلات ورقص وغناء.. راغب علامة يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة جمهوره ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور وفيديوهات من احتفالهما بعيد زواجهما، عبر خاصية القصص القصيرة.

وظهرت جيهان في الصور وهي ترقص على أغاني زوجها راغب علامة، من بينها "مغرم يا ليل"، "قلبي عشقها"، "طب ليه"، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي حقق بها نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفنية.

وظهر راغب وهو يرقص ويغني مع زوجته، كما التُقطت لهما صورًا وهو يقبلها، وأثناء تقطيع "كعكة" الاحتفال، وسط حضور عدد كبير من أصدقائهما المقربين.

راغب علامة تزوج من جيهان في منتصف التسعينيات، وأنجب منها ولدين، هما خالد ولؤي.