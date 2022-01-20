هل تشبه دعاء فاروق الفنانة المعتزلة شمس البارودي؟.. هكذا علّق حسن يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

روت المذيعة دعاء فاروق، عدة مواقف جمعتها بشكل مباشر أو غير مباشر بالفنانة المعتزلة شمس البارودي، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، لافتة إلى أن البعض يؤكد وجود تشابه بينها وبين شمس في الملامح.

ونشرت دعاء صورتين مجمعتين في إطار واحد، الأولى لها والثانية لـ شمس، معلقة "حاجة كانت طول عمرها بتفرحني ان فيه بعض الناس، كانت بتقول اني شبه شمس البارودي، منهم أستاذتنا دكتورة هالة سرحان مرة حطتني على غلاف مجلة سيداتي سادتي، وكانت رئيس تحرير المجلة وقالت لي انتي شبه شمس البارودي".

وتابعت "المهم مرة استضفت الفنان حسن يوسف في قناة اقرأ كنت لسه متحجبة جديد وطلع معايا في برنامج في رمضان، وقلت له فيه ناس بيقولوا إني شبه مدام شمس البارودي، قال لي انتي فعلا فيكي شبه من اختها، المهم أي تماحيك في القمر وخلاص ".

وجمع بين دعاء وشمس موقت، حكته الأولى قائلة "بعد كده قابلت مدام شمس البارودي في محل كنا بنشتري حاجات واتصورت معاها، وطلبت مني اني احتفظ بالصورة لنفسي، ومنزلهاش وفعلا منزلتهاش وتقريبا ضاعت مني".

وأضافت "لسه النهاردة واحدة جميلة اسمها ريهام من متابعيني اللذاذ باعتالي صورة شمس البارودي بالتلبيسة البيضا وقالت لي انها شبهك فعلا، دورت علي صورة ليا قريبة من الشبه وحطيتها استكمالا للتماحيك".

جدير بالذكر أن الفنانة شمس البارودي تزوجت من الفنان حسن يوسف، وتعاونا في أكثر من عمل فني، ثم اعتزلت الفن وارتدت الحجاب في فبراير 1982.