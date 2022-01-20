انطلاق الجزء الثالث من "عروس بيروت" على "العهد" فبراير المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تبدأ قناة العهد الفضائية مطلع فبراير المُقبل عرض حلقات الجزء الثالث من المسلسل اللبناني "عروس بيروت".

المسلسل حقق في جزئيه الأول والثاني نجاحًا كبيرًا، وأعلنت منصة شاهد VIP عن موعد بدء عرض حلقات الموسم الثالث بالتزامن مع عرضها عبر قناة MBC4، وذلك في 23 يناير الجاري.

وتشهد أحداث الجزء الثالث من "عروس بيروت" مزيد من التطورات في حياة فارس وثريا.

"عروس بيروت" مأخوذ عن المسلسل التركي "عروس إسطنبول"، يشارك في بطولته ظافر العابدين وكارمن بصيبص، جو طراد، محمد الأحمد، تقلا شمعون، مرام علي، تأليف ميا إدة، إخراج فكرت قاضي.