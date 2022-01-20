هل طلبت روجينا الطلاق من أشرف زكي؟.. نقيب المهن التمثيلية يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إذا ما كانت زوجته الفنانة روجينا، قد طلبت منه يومًا طوال حياتهما الزوجية الطلاق.

وقال أشرف، ببرنامج "توب تريندينج" على قناة "ten": "روجينا لم تطلب أبدا مني الطلاق، رغم الخناقات العادية التي تحدث بيننا، وهي دايما مستحملاني وبعتذر لها عن أي تقصير مني، وتستاهل يتعملها تمثال، لأنها مستحملاني بحياتي الصعبة، وممكن التليفون يرن في أي وقت ومطالب إني أرد".

ووجه أشرف زكي رسالة لـ روجينا، قائلا: "لو طلبتي الطلاق مليون مرة مش هتعرفي تخلعي".

وكانت روجينا، قالت في تصريحات سابقة عن زوجها الفنان أشرف زكي، ببرنامج "يحدث في مصر": "أشرف رجل نبيل وسند وضهر كبير، وربنا قدره، وأعطاه صحة ووقت، ودائمًا ميسر له الأمور".

وتابعت: "أشرف ممكن يكون بيعمل أكثر من شئ في نفس الوقت، لكنه بيكون سعيد لما يعمل خدمة لأي شخص ومش في النقابة بس، في الشارع المصري كله، كما أنه ربى كوادر كبيرة، واتعلموا منه الكثير".

وأضافت، أن زوجها أشرف زكي، بنى نفسه بنفسه، قائلة: "أنا عرفته وهو عضو في النقابة، هو بدأ واحدة واحدة وبنى نفسه في العمل العام، وأي عمل مسكه كان منور فيه".

يذكر أن أشرف زكي وروجينا يعيشان حياة أسرية هادئة ومستقرة، ولديهما ابنتان هما "مايا" و"مريم".