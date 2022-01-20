الانتهاء من تسجيل أغنية فيلم "تماسيح النيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع اقتراب موعد طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض السينمائي، انتهى مطرب المهرجانات أورتيجا والمغنية الشعبية نعوم، من تسجيل أغنية الفيلم والتي تحمل نفس اسمه.

وأغنية "تماسيح" هي من ألحان وليد العطار وتوزيع إسلام ساسو وغناء أورتيجا ونعوم .

وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل الذي من المقرر طرحه في 26 يناير الجاري، في رحلة نيلية، تحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب هذا المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهنا، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.