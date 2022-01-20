الجزائر تودع كأس إفريقيا بخسارة قاسية من كوت ديفوار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

ودع منتخب الجزائر منافسات كأس أمم أفريقيا 2021 من الدور الأول، بعد سقوط مدو أمام كوت ديفوار وخسارة بنتيجة 1-3 في ختام مباريات المجموعة الخامسة.

ومن هجمة منظمة في الدقيقة 22، سجل فرانك كيسي هدف التقدم للمنتخب الإيفواري، بعد لحظات من كرة ارتدت من العارضة بأقدام رامي بن سبعيني لاعب الجزائر.

وواصل “الأفيال” مسلسل التألق وعززوا التقدم بهدف ثان إبراهيم سنجاري في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول 2-0.

مع انطلاقة الشوط الثاني، استمرت السيطرة من جانب منتخب كوت ديفوار، وسط تراجع غريب من لاعبي “الخضر”.

وحصل نيكولا بيبي على كرة انطلق بها بكل أريحية أمام منطقة جزاء حامل اللقب، ليسدد كرة على يمين الحارس رايس مبولي في الدقيقة 55.

واحتسب حكم الساحة فيكتور جوميز ركلة جزاء لحامل اللقب، لكن رياض محرز سددها في القائم الأيسر لحارس كوت ديفوار، وسط حالة من الذهول بين لاعبي وأنصار فريقه.

وقلص سفيان بن دبكة الفارق بهدف من ضربة رأس في الدقيقة 74، وهو أول أهداف حامل اللقب في البطولة، بعد التعادل السلبي مع سيراليون والخسارة 0-1 أمام غينيا الاستوائية.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد “الأفيال” لـ7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، بينما يتذيل “محاربو الصحراء” الترتيب بنقطة واحدة.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا ناريا مع نظيره المصري في قمة مباريات دور الـ16، والتي تقام يوم الأربعاء المقبل.