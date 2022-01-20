لن تتخيلوا شكل البنطلون.. زوجة أحمد السقا تتصدر الترند بسبب ملابسها الغريبة والجمهور: “إيه اللي أنتي لبساه دا؟” – شاهدها الآن

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 09:57 مساءً - تتمتع الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان المصري أحمد السقا بشعبية كبيرة في مصر وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص الجمهور دائما على متابعة أخبارها أولا بأول.

وتعرضت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، لانتقادات من الجمهور؛ بسبب ظهورها بملابس غريبة، مما جعلها تتلقى تعليقات سلبية.

وظهرت مها الصغير زوجة السقا في الصورة التي نشرتها، على حسابها بـ إنستجرام مرتدية بنطلون لونه بيج، وجاءت تعليقات الجمهور عليه كالآتي: مش كل موضة بتبقى حلوة، لبسك عجب العجايب، أنت لابسه البنطلون بالمقلوب الورا قدام صح.

مها الصغير تعلن إصابتها بفيروس كورونا

من ناحية أخرى، أعلنت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، إصــابتها بـ”فيروس كورونا” المستجد، وهو الفيروس الذي أودى بحياة والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير.

بعد ايام قليلة، اعلن نجلها ياسين السقا، الابن الاكبر لأحمد السقا ومها الصغير، إصـابته أيضا بالفيروس، وحذر كل من تعامل معه خلال الفترة الماضية.

ياسين السقا كتب، على خاصية الاستورى على حسابه الشخصى بموقع “إنستجرام”: “لو حد تواصــل معايا رجاء يعمل اختبار لنفسه لأن تحليلي إيجابي كورونا”.

من هي مها الصغير؟

وبالتعريف عن مها الصغير؛ فهي ابنة مصفف الشعر المصري الراحل محمد الصغير، وتزوجت من أحمد السقـا في 17 نوفمبر 1999، أنجبت منه 3 أبناء هم: ياسين وحمزة ونادية، ارتدت الحجاب عدة مرات ولكنها في النهاية كانت تتخلى عنه، في إحدى الفترات من عمرها، اتجهت لتصميم الملابس، أطلقت ماركة تجارية باسمها وتعامل معها الكثيرون من نجمات الوسط الفني، من بينهم: حورية فرغلي، ومنى زكي، وياسمين عبدالعزيز، وإنجي المقدم.

انتشرت شائعة انفصالها عن أحمد السقا مرات كثيرة، ولكنهما كانا يتجاهلان كل ما يتردد في هذا الشأن، كان حفل زفافها أشبه بحفل الزفاف الذي أقيم في فيلم «عريس من جهة أمنية»، الذي قدمه الفنان عادل إمام وشريف منير وحلا شيحة، وذلك حسب قولها، وظلت تبكي طوال حفل الزفاف مع والدها.

كانت تتمنى أن تصبح إعلامية ولكنها انشغلت بتربية أبنائها، ومؤخراً أصبحت مقدمة لبرنامج It’s Show time المذاع عبر فضائية CBC والذي يعد أحد البرامج الفنّية الشهيرة حالياً علي الساحة

برنامج It’s Show time فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الإجتماعي.

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