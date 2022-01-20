خطيب ميغان فوكس يكشف سر خاتم الخطوبة.. ستشعر بالألم إن قررت خلعه!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مغني الراب الأميركي، ماشين غان كيلي MGK، أن خاتم الخطوبة الذي قدمه لخطيبته الممثلة الأميركية ميغان فوكس قد صُمم بطريقة تجعلها تشعر بـ”الألم” عند محاولة خلعه.

وكان النجمان قد أعلنا خبر خطوبتهما عبر منشورٍ على إنستغرام الأسبوع الماضي، إذ نشرت ميغان فوكس فيديو لهما يظهر فيه خطيبها وهو يطلب يدها للزواج.

وأوضح مغني الراب، البالغ من العمر 31 عاماً، في مقابلة جديدة مع مجلة فوغ، أن المصمم ستيفن ويبستر قام بتصميم خاتم الخطوبة المرصع بالزمرد والألماس، بطريقة تجعل فوكس تتألم إن قررت خلعه من يدها.

وقال ماشين غان كيلي: “الخاتم مقسوم إلى قسمين، وعندما يلتصقان ببعضهما بواسطة المغناطيس فإنهما يشكلان “قلباً غامضاً”. وتم تثبيت الأحجار الكريمة بقطع مماثلة للشوك الحاد، فعندما ستحاول ميغان خلعه ستشعر بالألم”.