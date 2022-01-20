شكرا لقرائتكم خبر عن بنرشحلك 5 أفلام حلوة للويك إند.. دراما ورومانسى وأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى مشاهدة أفلام السينما والدراما العالمية، فأنت بالتأكيد تشاهد عمل سينمائى كل أسبوع تقريبًا، لكن يمكنك أن تبحث طويلاً حتي تجد عمل جيد تشاهده فى عطلة نهاية أسبوع سعيدة، نرشح لك 5 أعمال يمكنك الاستمتاع بمشاهداتهم وهما

Sing 2

يدور فيلم Sing 2 حول Buster Moon وأصدقائه اللذين يجب عليهم إقناع نجم موسيقى الروك المنعزل Clay Calloway بالانضمام إليهم فى افتتاح عرض جديد، العمل من بطولة مجموعة من النجوم العالميين منهم ماثيو ماكنهوى، تارون إجيرتون، تورى كيلى، ريس ويذرسبون، نيك كرول، سكارلت جوهانسون، بوبي كانافال، هالسي، بونو، إريك أندريه، فاريل وليامز، ليتيتيا رايت.



Sing 2

Scream 5

فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream،وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.



Scream 5

The Royal Treatment

فيلم The Royal Treatment، يصنف دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو، وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نجو زواج الواجب ويقرر إتخاذ طريق أخر نحو السعادة.



The Royal Treatment

The Matrix 4

فيلم The Matrix 4 الجديد، يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز كاري آن موس ، وجادا بينكيت سميث ، ويحيى عبد المتين الثانى، وبريانكا شوبرا جوناس ، وجوناثان جروف ، ونيل. باتريك هاريس، وبالرغم من مرور حوالي 19 عاما على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر الجاري.



The Matrix 4

Nightmare Alley

وتدور أحداث فيلم Nightmare Alley فى إطار من التشويق والإثارة، حيث يتعاون شاب محتال طموح يمتلك القدرة على التلاعب بالناس بذكائه ولباقته فى الحديث يدعي كارني، ويجسده برادلي كوبر، مع طبيبة نفسية وتجسدها كيت بلانشيت، حيث يخوض الثنائي مغامرة خطيرة من النصب والخداع، فيلم الدراما الجديد Nightmare Alley من بطولة برادلي كوبر، وكيت بلانشيت، وروني مارا و بول أندرسون، وويليم دافو ورون بيرلمان وتوني كوليت، برادلي كوبر لم يكن المرشح الأول للفيلم، حيث تم ترشيح النجم العالمي ليوناردو دي كابريو في فيلم "Nightmare Alley"، لكن كوبر البالغ من العمر 44 عاما حل محل دى كابريو الذى كان المرشح الأول لأداء دور البطولة.