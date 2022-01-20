شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل: رحمة الله عليك وعلى أمي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى ميلاد والده الراحل النجم الكبير خالد صالح، التي تحل اليوم، حيث نشر صورة لوالده الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "رحمة الله عليك وعلى أمي يا حبايب قلبي يجعل عيدكم في الجنة يا رب وكل سنة وحضرتك منعم يا حبيبي مع الاحباب اجمعين ربنا يجمعنا بيهم على خير ويغفرلكم ويرحمكم يا رب".
يظهر الفنان أحمد خالد صالح، فى أحداث مسلسل "آخر دور" فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.
مسلسل"أخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.
من ناحية أخرى يشارك أحمد خالد صالح فى مسلسل "الغرفة 207" مع الفنان محمد فراج ويواصل التصوير بشكل مكثف استعداداً للعرض قريباً، والمقرر عرضه على أحد المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، والمسلسل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب الدكتور أحمد خالد توفيق، ومن إخراج محمد بكير.