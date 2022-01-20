أنباء عن وفاة دريد لحام إثر إصابته بأزمة قلبية

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 06:57 مساءً - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية أنباءا عن وفاة الفنان السوري ” دريد لحام ” إثر إصابته بأزمة قلبية .
وردت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين الفنانة ” تماضر غانم ” على تلك الأنباء مؤكدة على أنها عارية من الصحة ومهاجمة مروجي تلك الشائعات .
فكتبت في منشور لها عبر حسابها على فيس بوك : ” يعني يا صفحات الايكات التافهة خليكن مشغولين بنشر صور التلج مو أحسن من نشر الإشاعات من الصبح ” .
وتابعت : ” الفنان القدير دريد لحام بخير وبصحة جيدة .. ونأكد أي خبر ما بيصدر من نقابة الفنانين فهو إشاعة ” .
كما نشر المخرج ” باسم السلكا ” صورة من كواليس مسلسله الجديد ” على قيد الحب ” والذي يقوم ببطولته الفنان دريد لحام للرد على شائعة وفاة النجم السوري .
وكتب باسم السلكا في تعليقه على الصورة : ” الآن دريد لحام .. نادين خوري .. مهيار خضور من كواليس تصوير مسلسل على قيد الحب ” .
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