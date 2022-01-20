شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة من الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة Focus Features عن أول صورة من الجزء الثانى لفيلم Downton Abbey، العمل الذى يطرح تحت اسم Downton Abbey: A New Era، وظهرت بالصورة الكونتيسة ماجي سميث الأرملة في "نميمة" مع إيزوبيل ميرتون.

ومن المقرر أن يطرح الجزء الثانى من فيلم Downton Abbey، في 18 ماسر المقبل وذلك بعد عدة تأجيلات بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أن ينضم أربعة وجوه جديد للفيلم الجديد، وهم هيو دانسي، ولورا هادوك، وناتالي باي، ودومينيك ويست.

وكان قد حصل فيلم Downton Abbey على تقييم وصل إلى 7.8 على موقع Imdb، وعلى تقييم 96% من على موقع "Rotten Tomatoes".

الفيلم الجديد مستوحى من المسلسل التليفزيونى الذى يحمل نفس الاسم Downton Abbey ويدور في عشرينيات القرن الماضى، يروى قصة عائلة كراولى، المالك الثرى لما يشبه الفندق فى الريف الإنجليزى فى أوائل القرن العشرين، ويتفاجأ بزيارة من الملك والملكة، حيث يقيمان في ذلك الفندق.

فيلم "Downton Abbey" من إخراج ميشال إنجلر، ويشارك فى بطولته ميشال دوكري وألن ليتش وعدد هائل من النجوم من أبرزهم اليزابيث ماكوفرن وماجى سميث وجوان فروجات وغيرهم.

كما صرحت ليزا بونيل، مديرة التوزيع في شركة Focus Features المنتجة للفيلم الجديد Last Night in Soho، حيث قالت: "أنا سعيد حقًا لأننا عرضنا هذا الفيلم في دور السينما، وابتعدنا عن فكرة طرحه بإحدى منصات البث، لقد حققنا ما أردناه بالفيلم وللمخرج إدغار رايت، المدافع القوي لـ طرح الأفلام بـ دور السينما".

ويأتي تصريح بونيل بعد طرح فيلم Last Night In Soho بـ عدد كبير من دور العرض حول العالم، بداية من يوم 29 أكتوبر من العام الماضى، بعد عدة تأجيلات لطرح العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى التفكير في طرح العمل بـ أحدى منصات البث خوفا من عدم تحقيق الإيرادات.

ودار فيلم Last Night in Soho مع انتقال عارضة أزياء شابة إلى لندن، تدعى Eloise، مهووسة بكل شيء في الستينيات بالإضافة إلى أن لديها حاسة سادسة غريبة، بطريقة ما هي قادرة على تكوين علاقة غريبة عبر الزمن مع ساندي (أنيا تايلور جوي)، وهي شابة مبهرة تحلم بأن تصبح نجمة.