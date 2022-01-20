شاهد .. أحدث ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 05:46 مساءً - شاركت الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بصورة جديدة في أحدث ظهور لها . وظهرت شيرين عبد الوهاب في الصورة وهي ترتدي ملابس باللون الأسود ومستلقية على الأريكة وبيدها إحدى المجلات . وكتبت شرين عبد الوهاب في تعليقها على الصورة معربة عن إشتياقها لجمهورها ومتابعيها : ” إزيكم .. وحشتوني ” .

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