كندة علوش تناشد بمساعدة أطفال سوريا ولبنان

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 05:46 مساءً - وجهت الفنانة السورية ” كندة علوش ” رسالة إلى الجمهور في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر طالبت من خلالها بمساعدة أطفال سوريا ولبنان .

وذلك في ظل الظروف الجوية الصعبة التي يمرون بها هذه الأيام وتتسبب في وفاة الأطفال من برودة الطقس .

فكتبت كندة علوش في تغريدتها : ” أهالينا في سوريا ولبنان في أمس الحاجة اليوم للدعم والمساعدة .. الطقس يزداد برودة وقسوة على من هم بلا مأوى أو ممن لا تتوفر في منازلهم أدنى الشروط الإنسانية ” .

وتابعت : ” من العجز اليوم أن نقف مكتوفي الأيدي وهناك أطفال يموتون من البرد .. فليساعد كل منا بما استطاع كل حسب قدرته وإمكانياته ” .