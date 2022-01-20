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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيش كاني ويست قصة حب جديدة بعد انفصاله عن كيم كاردشيان؟ صورة جديدة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كاني ويست في صورة جديدة تثبت دخوله في علاقة جديدة، حيث ظهر برفقة جوليا فوكس، وهي الصورة التي لفتت الانظار حسبما نشر موقع entertainmenttonight، وأكدت علاقتها، بعد ان كان خبر مجرد شائعة غرامية جديدة في حياة كاني ويست بعد انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.
كاني ويست و جوليا فوكس
وكان قد ذكر موقع جاست جيرد، أن مغني الراب كاني ويست طليق كيم كاردشيان دخل في علاقة جديدة، مع الممثلة جوليا فوكس، حيث رصد الثنائى، كاني البالغ من العمر 44 عامًا والممثلة جوليا فوكس البالغة من العمر 31 عامًا وهما يتناولان عشاءً رومانسيًا سويا في مطعم Carbone بميامي، فلوريدا.
فى سياق متصل قدمت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان ويست طلبًا لتصبح عازبة بشكل قانوني واستعادة اسمها قبل الزواج مع استمرار عملية الطلاق من كاني ويست، وقدمت كيم البالغة من العمر 41 عامًا المستندات القانونية والتي ستجعلها قانونًا امرأة عزباء إذا وقعها قاض وفقًا لـ TMZ.
ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أن كيم تريد استعادة اسمها قبل الزواج مما يعني إسقاط اسم ويست من أعمالها مثل KKW Beauty و KKWوالتي تستخدم فيها الحروف الاولى مع زوجها.
وعلى جانب آخر ورغم أنها دخلت في علاقة جديدة قال مغني الراب العالمي كاني ويست إن الله سيجمع شمله وزوجته المنفصلة كيم كاردشيان لأنه اعترف بأنه ارتكب أخطاء في حقها.