شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعيش كاني ويست قصة حب جديدة بعد انفصاله عن كيم كاردشيان؟ صورة جديدة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم العالمي كاني ويست في صورة جديدة تثبت دخوله في علاقة جديدة، حيث ظهر برفقة جوليا فوكس، وهي الصورة التي لفتت الانظار حسبما نشر موقع entertainmenttonight، وأكدت علاقتها، بعد ان كان خبر مجرد شائعة غرامية جديدة في حياة كاني ويست بعد انفصاله عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان.



كاني ويست و جوليا فوكس

وكان قد ذكر موقع جاست جيرد، أن مغني الراب كاني ويست طليق كيم كاردشيان دخل في علاقة جديدة، مع الممثلة جوليا فوكس، حيث رصد الثنائى، كاني البالغ من العمر 44 عامًا والممثلة جوليا فوكس البالغة من العمر 31 عامًا وهما يتناولان عشاءً رومانسيًا سويا في مطعم Carbone بميامي، فلوريدا.