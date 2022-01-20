شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب في ظهور جديد : ازيكم وحشتوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة شيرين عبد الوهاب عن صورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على تويتر، وظهرت فيها شيرين باللوك الجديد بشعرها القصير، وبدت شيرين في حالة أفضل بكثير بعد ما مرت به، حيث ظهرت وهي مستلقية على "كنبة" وعلقت على الصورة بـ" ازيكم وحشتوني".

فى أول لقاء تليفزيونى لها بعد تصدرها التريند الفترة الماضية ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب مع صاحبة السعادة، الذى تقدمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على شاشة dmc، في حلقة خاصة بمناسبة رأس السنة، وكانت أبرز تصريحات:

1- محاربات مرضى السرطان أبلغوني أنهم مش مكسوفين من شكلهم فأنا محنتي جت أمل بالنسبالهم.. فعايزة أقولهم إحنا لا نقل أنوثة.

2- كنت خايفة على بناتى أول مايشوفونى يتعقدوا بس هما "مكحرتين" وبيفهموا.

3- أغنية سيدنا القماص هى التى تعبر عن حالتى.

4- الأشياء فى المنزل تكون امام عينى وفجأة تختفى بسبب العفاريت اللى فى بيتى، وأول ما ابتدي أرحب بيهم وأدلعهم ألاقي الحاجة، بسمع حاجات بتناديلي، وأقول حاضر جاية أهو.. مش بروح لكن برد السلام، مش بخاف منهم.

5- هنا زكية وعاوزة تكون ممثلة.

6- نفسي أبطل الدموع والنوم، أنا بنام كتير، ممكن يكون حسد ولا طاقة سلبية على شوية عفاريت مصاحباهم في البيت.