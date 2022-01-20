شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية We Don't Talk About Bruno من فيلم Encanto تحقق نجاحا ضخما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع جاست جيرد عن تحقيق أغنية We Don't Talk About Bruno، من فيلم ديزنى للرسوم المتحركة Encanto، نجاحا كبيرا حيث دخلت في قائمة بيلبورد، لتحتل المركز الرابع على 100 أغنية، وبذلك تكون تخطت نجاح أغنية فيلم فروزن، وهى الأغنية التى حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة فور طرحها على اليوتيوب.

فيلم Encanto يدور حول فتاة كولومبية شابة، تواجه الإحباط كونها العضو الوحيد فى عائلتها التى لم تحصل على قوى سحرية.

ببطولة فيلم Encanto صوتيا كل من ديان جيريرو، ستيفاني بياتريز، جون ليجويزامو، ويلمر فالديراما، إنجى سيبيدا، سعيد رينزي، كارولينا جيتان، جيسيكا دارو، اداس، رافي كابوت كونيرز، ماورو كاستيلو، ماريا سيسيليا بوتيرو.

حقق فيلم Encanto إيرادات وصلت إلى 223 مليونًا و385 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 24 نوفمبر الماضى بـ دور العرض المختلفة حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 130 مليونًا و 282 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و93 مليون دولار و103 آلاف دولار بشباك التذاكر العالمى.