فن ومشاهير

هكذا علقت وفاء صادق على دورها في مسلسل "أبو العروسة 3"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علقت الفنانة وفاء صادق، على مشاركتها ضمن أحداث الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة".

ونشرت "وفاء" بوستر ترويجي للمسلسل، ظهرت عليه بصورة منفردة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وكتبت: "وهما راجعين خدوني معاهم، مسلسل أبو العروسة يوم 22 يناير على قناة دي إم سي، ربنا يكملها بالخير".

الجزء الثالث من مسلسل "أبو العروسة" بطولة: سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، ميدو عادل، صفاء الطوخي، كارولين عزمي، ولاء الشريف، محمود حجازي، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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