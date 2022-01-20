شاهد.. أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها.

وعلقت شيرين على الصورة قائلة: "إزيكم.. وحشتوني"، فيما تفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لنجمتهم المحبوبة.

وجاءت التعليقات على النحو التالي: "إنتي وحشتينا أكتر"، و"فديت الضحكة الحلوة"، و"وحشتينا كمان"، و"عمري الجميلة" وغيرها من التعليقات.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب كانت قد طرحت عددا من الأغاني خلال الفترة الماضية، آخرها أغنية "وبحلفلك".

والأغنية من كلمات: محمد مصطفى ملك، وألحان محمد أنور، توزيع وميكس محمد مجدي، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا منذ طرحها على قناة شيرين الرسمية بموقع يوتيوب.