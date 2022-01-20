أشرف زكي يكشف لمصراوي حقيقة دخول عادل إمام إلى المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل يعاني الفنان عادل إمام من أزمة صحية؟، وماهي حقيقة نقله إلى إحدى المستشفيات؟، أسئلة تكررت مجددا حول زعيم الكوميديا العربية.

دكتور أشرف زكي "نقيب المهن التمثيلية" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على ما يثار ، قائلا: "كل هذا شائعات غير صحيحة بالمرة".

وأضاف: "الفنان الكبير عادل إمام، يتمتع بصحة جيدة الحمد لله، وفي منزله، ولم يتم نقله إلى المستشفى خلال الفترة الماضية كما يشاع".

الفنان عادل إمام تطارده شائعات المرض والوفاة منذ 4 سنوات، و حرص شقيقه المنتج عصام إمام مؤخرا على نفي ما تردد عن معاناته من أزمة صحية سابقا.