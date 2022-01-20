نادين نجيم “انتزعت” سهرتها بسبب الغسيل والمكنسة.. وما علاقة ليوناردو دي كابريو؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

غالبًا ما تنشر الممثلة اللبنانية نادين نجيم منشورات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتميّز بروح الفكاهة، فهي المعروفة بهذه الشخصية المرحة على “انستغرام”.

وكان المنشور الأخير الذي نشرته نجيم على صفحتها، يتميّز بروح النكتة، إنّما في الوقت نفسه يتميّز بـ”لطشة” إلى الواقع الذي يعيشه اللبنانيون بسبب الأزمات التي يمرّون بها، وتسليط الضوء عليه.

وقد تضمّن المنشور نكتتين على الطريقة اللبنانية، حيث جاء في النكتة الأولى التي تناولت انقطاع الكهرباء في لبنان: “بتكوني قاعدة بأمان الله تحت سبع حرامات عم تشربي شاي وتقصقصي بذر بينزعولك سهرتك وبيعملولك مفاجأة وبيجيبوا الكهربا. بتصيري بدك تقومي تشغلي الغسالة وتكنسي السجاد وتكوي الكويات وترفعي القازان”.

أما النكتة الثانية فتحدّثت عن البرد القارس على اثر العاصفة الثلجية في لبنان، وتقول: “حاسس اذا بفوت بتحمم هلأ بموت موتة ليوناردو دي كابريو بفيلم “تايتانك”.

وعلّقت نجيم على النكتتين بالقول: “بس اللبناني رح يفهم شو قصة الكهربا وبالنسبة للبرد يلي ضارب لبنان بعد في الطقس ما ضربنا”.