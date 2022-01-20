” ورم وحجمه كبير ” .. مطربة معتزلة وزوجة شاعر غنائي شهير تكشف عن إصابتها بالسرطان

كتب امير فتحي في الخميس 20 يناير 2022 03:50 مساءً - أعلنت زوجة الشاعر الغنائي ” أمير طعيمة ” المطربة المعتزلة ” جيني طعيمة ” في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك عن إصابتها بمرض السرطان منذ عدة أشهر كاشفة عن تطورات حالتها الصحية في الوقت الحالي .

فكتبت جيني طعيمة في منشورها : ” من حوالي سنة ويمكن أكتر وأنا تعبانة وبأجل مشوار الطبيب وبقول بطلي دلع وباخد مسكنات والدنيا ماشية .. من تقريبا كده 4 شهور وتدهور رهيب ومتماسكة وبقول أفضي بس كده وأشوف ” .

وتابعت : ” مفيش صحة تمامًا الجسم كله مأذي لدرجة إني مش فاهمة أنا إيه اللي بيجرالي لدرجة إني كلمت الطبيب الخاص وأخدت ميعاد وكنت في العربية قبل ما العيادة تفتح .. كشفت والصدمة إيه ده يا مدام، هو حضرتك إزاي عايشة كده! ” .

وأضافت زوجة أمير طعيمة : ” وتفاصيل كتير في الكشف وقالي محتاج جراحة بس محتاج الأشعة والتحاليل دي وحالًا .. أدركت إني فعلا في حتة مش تمام .. ومن فحوصات الأشعة الكلام اختلف ” .

واستكملت : ” 4 أطباء من جامعة عين شمس والقاهرة وطب الأزهر عشان دقة الجراحة كل واحد كان بيبعت لزميله الأهم للتشخيص ويقولي معلش ناخد رأي شيخنا ومعلمنا الدكتور فلان أفضل لسلامتك أصبري وتحملي ” .

واستطردت جيني : ” وقت الجراحة اكتشفنا إنه ورم وحجمه كبير .. بس حقيقي وبأمانة محدش سابني لحظة ولا أستعجل ولا حاول يحطني تحت ريسك مع إنه طبيعي يحدث .. وبكل أمانة ما كانش بيتقال غير دي بنتنا وعايزين نحافظ عليها ” .

وأكملت : ” الحمد لله النتيجة النهائية إني بخير وسعيدة .. بشكر كل إيد من الأيدي الطيبة اللي ساعدتني وصبرت عليا .. بعرف إن ربنا بيحبني من المواقف دي مش من أي حاجة تانية وأكتر كلمتين بيطمنوني من الناس البسيطة إللي بتقولي أوعي تخافي ربنا هيجبر بخاطرك عشان إنتي مفيش حد بتزعليه أبدًا ” .

يذكر أن جيني طعيمة ظهرت في الساحة الفنية في عام 2006 وقدمت ألبوم غنائي وحيد يحمل إسم ” بلاش أسئلة ” .. واشتهرت بأغنيتين به وهما “امشي وسبني” والتى ظهر فيها زوجها أمير طعيمة كـموديل رجالي وأغنية “لأ” التي عرفها البعض بإسم “أومبيللأ” .