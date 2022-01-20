سمية الخشاب تلقن متحرشًا درسًا: “هاعلمك إزاي تبقى راجل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هددت الفنانة سمية الخشاب، أحد متابعيها تحرش بها لفظياً على إحدى صورها، حيث وجهت له رسالة شديدة اللهجة بعد نشره صورة لها مصحوبة بتعليق غير لائق.

وردت سمية على المتحرش، عبر حسابها الشخصي على “تويتر”، قائلةً: “لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا دكر”. مؤكدة أنها لن تتهاون في حقها إذا تعرض لها ذلك المتحرش في الشارع.

وكانت سمية الخشاب قد أثارت جدلاً بعد تصريحاتها الجريئة ببرنامج حبر سري”، حيث أكدت أنها على علاقة جيدة بالفنانتين غادة عبد الرازق ورانيا يوسف والمقارنة بينهما صعبة، قائلة: “أنا ورانيا يوسف وغادة عبد الرازق مفيش حد زي حد، وفى ناس بتطلع وترجع تقعد شوية وده العادي وطبيعة الحياة وفى مستويات حبه فوق وحبة تحت”.

وأوضحت أن كل مرحلة تفرض عملها والانتشار مراحل، مضيفة: “أنا بحب رانيا وغادة وأتابع زملائي ورانيا فى مرحلة انتشار وتتعرف أكثر لحد ما توصل لمرحلة إنها تبقى مش عايزة تشتغل كتير وتعمل عمل واحد أفضل”.

وعن اشتراط شخص عليها ترك عملها مقابل الزواج والأسرة، ردت قائلة: “الجواز والخلفة ده نصيب وملوش علاقة بحاجة وفى ناس كتير مشهورة وعندها بيت وأولاد والحاجات دي بتاعة ربنا ولو جه راجل اشترط يقعدني فى البيت ده مرفوض ليه يتشرط عليا ده أنا اللي اتشرط عليه”.

يذكر أن سمية الخشاب، حققت نجاحًا كبيرًا في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي مع الفنان محمد رمضان بمسلسل “موسى”، واستطاعت تصدر تريند غوغل ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي بدورها في المسلسل، وأُطلق عليها بسبب الدور لقب “ملبن مصر”.