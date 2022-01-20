حقيقة إصابة الفنان محمد فؤاد بكورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكد مصطفى بدوي، مدير أعمال الفنان محمد فؤاد في تصريحات صحافية عدم صحة الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة فؤاد ونجله بفيروس كورونا، مشيراً إلى أنهما يتمتعان بصحة جيدة.

وأوضح بدوي أن الفنان محمد فؤاد مشغول في الفترة الحالية بالتحضيرات لألبومه الجديد، قائلاً: “صار له خمسة أو ستة أيام في الاستوديو يعمل على الألبوم حيث يحضر فيه مفاجآت كثيرة للجمهور”.

وكان محمد فؤاد قد أحيا حفلاً كبيراً في الزمالك ضمن حفلات رأس السنة، حيث صعد إلى مسرح الحفل على أنغام أغنيتَي “خدني الحنين” و”مشينا كتير”، ليرحّب بعدها بجمهوره ويقدّم الشكر للقائمين على الحفل ويؤدي من ثم عدداً من أغانيه الشهيرة التي اندمج معها جمهوره رقصاً وغناءً، ومنها: “سلام” و”ابن بلد” و”ساعات بشتاق” و”بين إيديك” و”طمّني عليك” و”خدني الحنين” و”يا ناسي روحي” و”القلب الطيب”.

وحقق محمد فؤاد نجاحاً كبيراً بعد طرحه عدداً من الأغنيات في الفترة الماضية، عبر قناته الرسمية في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بدأها بأغنية “الحفلة” والتي تم طرحها مطلع عام 2021، ثم أغنية “ليه” التي حققت أكثر من مليونين و300 ألف مشاهَدة على “يوتيوب”.

يُذكر أن آخر أعمال محمد فؤاد، أغنية “أحكيلك” من كلمات الشاعر أسامة محرز، ألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل.

ومن ناحية أخرى، احتفل النجم محمد فؤاد أخيراً بخطوبة ابنه عبد الرحمن، وذلك من خلال نشر صورة تجمع ابنه مع خطيبته عبر حسابه الشخصي في موقع “إنستغرام”، والتُقطت في حفل خطوبتهما العائلي الذي أُقيم في الساحل الشمالى وضمّ أهل العروسين، وهنّأهما قائلاً: “ألف مبروك يا حبايب قلبي… ربنا يبارك لكم ويوفّقكم”.