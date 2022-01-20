شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تخوض دراما رمضان 2022 بمسلسل "بيت الشدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت النجمة وفاء عامر، على مسلسل "بيت الشدة" لتخوض به السباق الرمضاني المقبل 2022، حيث تعاقدت على العمل في اللحظات الأخيرة، ويعمل صناع العمل على التحضيرات الأخيرة ومعاينة أماكن التصوير واتمام التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

مسلسل "بيت الشدة" تأليف ناجى عبد الله، وإخراج وسام مدنى في ثانى تعاون مع وفاء عامر بعدما قدما سوياً فيلم "خان تيولا" العام قبل الماضى، ويشارك في بطولة العمل أحمد وفيق، مها أحمد، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم.

يذكر أن المخرج وسام المدني تعاون مع الفنانة وفاء عامر في فيلم "خان تيولا" وشاركها البطولة نضال الشافعي ومحمود البزاوي وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة.

وقدمت وفاء عامر مؤخرا حدوتة بعنوان "إن كبر ابنك" من الموسم الثاني لمسلسل "زى القمر" الذي تم عرضه على قناة cbc، والحدوتة من تأليف حسن صالح وهيبياتا ونور حمدى، وإخراج معتز حسام وشارك بطولتها ناصر سيف، حنان يوسف، مينا نبيل، نرمين زعزع، هدى الادريسى، حمدى هيكل، اسراء رخا، ندى بهجت، سحرحسن، عمرو فريد، عيد أبو الحمد.

يذكر أن وفاء عامر شاركت في دراما رمضان الماضى، بظهور خاص في مسلسل "لحم غزال" بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مى سليم،محمد شاهين، أحمد صفوت، أشرف عبد الغفور، أحمد خليل، خالد كمال، جيهان خليل، وليد فواز، بسنت شوقى، لبنى ونس، رحاب الجمل، محمد التاجى، حنان يوسفوتأليف اياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.