شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل بدء تصوير مسلسل "المداح 2" إلى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على الجزء الثانى من مسلسل "المداح" تأجيل البدء فى تصوير أول المشاهد إلى يوم السبت المقبل، بعدما كان من المقرر انطلاقه يوم السبت الماضى 15 يناير، حيث تم الانتهاء من كل التفاصيل الخاصة بالتعاقدات مع الأبطال ومعاينة أماكن التصوير وأصبحت الأمور جاهزة لانطلاق التصوير.

وتعاقدت الشركة المنتجة مع الفنانة هبة مجدى لتقديم دور البطولة النسائية فى أحداث الجزء الثانى، وذلك تم التعاقد مع الفنانة ولاء الشريف لتقديم أحد الأدوار الجديدة خلال الأحداث، إلى أن انضمام أكثر من فنان جديد خلال اليومين المقبلين لتجسيد شخصيات جديدة تمت إضافتها على الأحداث.

"المداح" تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروى المسلسل قصة صابر (حمادة هلال) الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع (أحمد بدير)، ووقع فى حب فتاة (نسرين طافش) ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.