بالفيديو: غيرة نانسي عجرم على زوجها حديث مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماع فيديو للفنانة اللبنانية نانسي عجرم وهي تغني في إحدى الأماكن، حيث ظهرت غيرتها عليه.

في التفاصيل أنه حين كانت نانسي تردد اغنيتها “لون عيونك” وتقول ما فيي عيش إلا معك ما فيي كون إلا إلك” تحركت غيرتها على زوجها حين انتبهت أنه يتهامس مع إحدى الفتيات اللواتي كن موجودات في المكان فرمقته بنظرة وظلت مبتسمة وقامت بحركات بيديها بطريقة دبلوماسية فعاد زوجها وأمسك بيدها وسارت الأمور بطبيعية.

ويدحض هذا الفيديو أيضاً شائعات كانت أطلقت مؤخراً عن طلاق نانسي من زوجها، فمن تحب لهذه الدرجة لا يمكن أن تترك أو تنفصل عن زوجها وحبيبها.

وكانت عجرم قد نفت هذا الأمر العديد من المرات، كما أنها عانت من إطلاق الشائعات حول حياتها الخاصة.