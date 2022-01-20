أوبئة عالمية مقبلة.. وبيل غيتس يدقّ ناقوس الخطر!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

دقّ مؤسس شركة “مايكروسوفت” الملياردير بيل غيتس ناقوس الخطر، محذّرًا من أوبئة قد تكون أسوأ بكثير من جائحة كورونا، داعيًا الحكومات لرصد المليارات لمكافحة المرض العالمي المقبل.

وفي حديثته إلى صحيفة “فايننشال تايمز”، قال إنه “في حين أن “أوميكرون” و”دلتا” من فيروس كورونا بين أكثر المتحورات انتقالا على الإطلاق، فقد يضطر العالم لمواجهة أمراض تتسبب بمستويات أعلى بكثير من الوفيات والمرض الشديد”، مشيرًا إلى أنّ “أولويات العالم غريبة، والأمر متروك لأصحاب الأعمال الخيرية وحكومات الدول الغنية لإصلاح التفاوت في توفر اللقاحات”.

وفي هذا السياق، أضاف: “الكثير من الابتكارات للتحضير لوباء المستقبل قد تكون مفيدة أيضا في حل المشكلات الصحية العالمية الحالية، مثل ابتكار لقاح ضد فيروس نقص المناعة المكتسب والمزيد من اللقاحات الفعالة ضد السل والملاريا”.

يُشار إلى أنّ مؤسسة “Bill & Melinda Gates Foundation وWellcome Trust” ومقرها بريطانيا، تقدّم 300 مليون دولار لتحالف الاستعداد للأوبئة، الذي ساعد في تشكيل برنامج “كوفاكس” لتقديم اللقاحات للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.