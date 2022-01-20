شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وناصيف زيتون يحييان حفلا غنائيا فى الرياض اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة اللبنانية إليسا حفلاً غنائيًا فى المملكة العربية السعودية بموسم الرياض، اليوم الخميس، ويشاركها فى الحفل المطرب السورى ناصيف زيتون، ويقدمان خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتهما ويقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم.

وكانت النجمة إليسا، قد أعربت عن سعادتها لاستعدادها للسفر إلى الرياض لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض، وكتبت إليسا، عبر حسابها على تويتر قائلة: "عم بستعد للسفرعلى الرياض لحفلات موسم الرياض وما فيكن تتصوروا فرحتى من كتر ما أصداء الحفلة رائعة قبل ما تبدأ حتى ساعات وبلتقي بكل الجمهور السعودى ومن كل أنحاء العالم فى الموسم الاستثنائى والحفلات الرائعة".

وبدأت إليسا نشاطها الفنى وهى فى العاشرة عن طريق الاشتراك فى المناسبات الاجتماعية، وفى عام 1992 شاركت فى برنامج (أستوديو الفن) ونالت عنه الميدالية الفضية وهو ما دفعها إلى استكمال مسيرتها الغنائية وإحياء العديد من الحفلات الغنائية حتى عام 1999 الذي أصدرت فيه ألبومها الأول "بدي دوب" والذي حقق نجاحًا باهرًا، وقدمت بعده عدة ألبومات مثل "عايشالك، أحلى دنيا، أيامى بيك، تصدق بمين، أسعد واحدة، حالة حب، سهرنا يا ليل، صاحبة رأى".