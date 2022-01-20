شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو طريف يجمع عبد الباسط وعمر كمال: عاوز أروح دهب يابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المطرب عمر كمال فيديو كوميدى جديد يجمعه بالمطرب عبد الباسط حمودة، وذلك عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، وعلق عليه عمر كمال "ما تقول لأبوك عايز أروح دهب وسانت كاترين".



عبد الباسط وعمر كمال

ويظهر عمرو كمال فى الفيديو وهو يطلب من والده المطرب عبد الباسط حمودة "فلوس" للسفر بها دهب برفقة أصدقائه ليرفض حمودة ويعلق بشكل غنائى كوميدى.

وكان قد طرح مطرب المهرجانات عمر كمال الأغنية الكاملة الجديدة "بحبك" والتى أهداها الفنان أحمد العوضى للنجمة ياسمين عبد العزيز، بمناسبة عيد ميلادها، ونشر كمال الفيديو الكامل للأغنية عبر يوتيوب، والتى جاءت من كلمات الشاعر محمود عليان.

وأهدى الفنان أحمد العوضى لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية بمناسبة عيد ميلادها، خلال الاحتفال بعيد ميلادها أول أمس الأحد غناها المطرب عمر كمال.

وتقول كلمات الأغنية "بحبك كلمة توصف إيه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية".

واحتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها، الأحد الموافق 16 يناير، والتى تعد أهم نجمات الجيل الحالي، فهى فنانة موهوبة وشاملة تتمتع بكوميديا استطاعت من خلالها أن تحتل قلوب الجمهور.