فن ومشاهير

نتفليكس تطلق 25 عملاً باللغة الكورية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في محاولة لاستثمار نجاحها، أعلنت منصة “نتفليكس” أنها بصدد طرح أكثر من 25 عملاً باللغة الكورية هذا العام. وقال إدارة المنصة: “سوف نقدم قصصاً إبداعية حصرية على شبكتنا ترضي رغبات المشاهدين”.

وكانت “نتفليكس” قد بثت العام الماضي 20 عملاً باللغة الكورية، من بينها المسلسل الشهير “لعبة الحبار” بالإضافة إلى مسلسل “هيل بوند” وفيلم “ذا سايلنت سي”.

قالت “نتفليكس”: إن الطلب على المحتوى الكوري ارتفع خلال العام الماضي، حيث أمضى مشتركو المنصة وقتاً أكثر بواقع ست مرات في مشاهدة العروض الكورية العام الماضي مقارنة بالعامين الماضيين.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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