فيديو لا يصدق.. أموال تتطاير في سماء دمشق

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 34 دقيقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو انتشر بكثرة، أظهر التقاط مواطنين لأموال من فئة ألفي ليرة متناثرة على طريق المتحلق الجنوبي في العاصمة السورية دمشق.

ويظهر الفيديو أناساً يركضون بالشوارع لالتقاط أوراق المال المتناثرة بين السيارات والمارة، فيما يتوقف آخرون عن القيادة ويركنون مركباتهم ويتدرجون منها للحصول على المال.

وبينما لم يعرف حتى الآن مصدر تلك الأموال، رجّحت شبكة “صوت العاصمة” أن تكون عائدة إلى شخصين اختلفا داخل سيارة، فقام أحدهما برمي “رزمة” من النقود إلى الشارع.

كما يسمع من الفيديو صوت أحدهم ماراً بسيارته من جانب كبير بالسن يركض لجمع الأوراق، ويقول له باللهجة السورية: “هتلك 2000 حجي”، وقصد منها طالبا ورقة من فئة الـ2000 ليرة سورية.