بالفيديو: سيرين عبدالنور تعود لتقديم البرامج.. ماذا عن التفاصيل؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 20 يناير 2022 10:16 صباحاً - منذ 43 دقيقة

تعود النجمة اللبنانية سيرين عبدالنور لتقديم البرامج، حيث انتهت من تصوير برنامج جديد في أربيل شمال العراق، بإدارة المخرج باسم كريستو.

وتتكتّم عبدالنور حول تفاصيل البرنامج الذي سيكون عربيّاً وليس عراقياً، وستعلن قريباً الشركة المنتجة عن تفاصيل البرنامح وموعد عرضه.

ونشرت عبدالنور سابقاً مقاطع فيديو عبر خاصيّة “ستوري” في حسابها عبر “إنستغرام” وهي تستمتع بتساقط الثلوج في أربيل، حيث شهدت المنطقة هناك أقوى موجة ثلج منذ سبع سنوات.

يُذكر أنّ عبدالنور كانت قدّمت منذ سنتين برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” على شاشة “أم بي سي” خلال شهر رمضان وشاركها التقديم الممثل والمذيع المصري أحمد فهمي.