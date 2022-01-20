شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إيرادات فيلم الرعب "Scream 5" حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "Scream 5"، إيرادات في شباك التذاكر حول العالم، وصلت إلى 37 مليونًا و563 آلاف دولار، وذلك منذ طرحه في 12 يناير الجاري ، والفيلم تتشابه فيه الشخصيات بين الشخصيات الجديدة والقديمة من الأجزاء السابقة، كما يؤكد وجود أحداث مثيرة في تفاصيل قصة الفيلم، وكان صناع الفيلم قد صرحوا قبل ذلك أن الجمهور يجب أن يكونوا مستعدين لجميع أنواع المفاجآت، حيث يأخذ قاتل آخر قناع Ghostface ويبدأ موجة قتل جديدة.

فيلم "Scream 5" هو فيلم أمريكي من إخراج مات بيتينيلي أولبين وتايلر جيليت، هو الجزء الخامس في سلسلة أفلام Scream، وهو تكملة مباشرة لفيلم "Scream 4" الذي صدر عام 2011، والأول في السلسلة الذي لم يخرجه ويس كرافن، الذي توفي في عام 2015، ويضم الفيلم بعض النجوم من الأجزاء السابقة، منهم الممثلة الكندية نيف كامبل في دور سيدني بريسكوت، والممثلة الأمريكية كورتيني كوكس في دور جيل ويذرز، والممثل الأمريكي ديفيد أركيت في دور رجل القانون ديوي رايلي، ومارلي شيلتن في دور جودي هيكس.